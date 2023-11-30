الصحة تكشف مدة التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي

أكدت وزارة الصحة أن الفيروس المخلوي التنفسي - وهو أحد الفيروسات التنفسية التي تزيد معدلات الإصابة بها في موسم الشتاء - ليس فيروسا خطيرا.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور توعوي أن فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام.

وأكدت وزارة الصحة أن فترة التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي تستغرق من أسبوع لأسبوعين.

وتشمل أهم أعراض الفيروس المخلوي التنفسي، ارتفاعا في حرارة الجسم وضيق في التنفس والعطس.

وحذر مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC من إمكانية تزايد الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي هذا العام بحسب webMd.

Advertisements

وأكد مركز مكافحة الأمراض ضرورة توفير أدوية جديدة يمكن أن تمنع الحالات الشديدة من فيروس الجهاز التنفسي لدى الأطفال الصغار جدًا وكبار السن لأن هاتين المجموعتين هما الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات مميتة محتملة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي.

ويعتبر مركز السيطرة على الأمراض أن بداية موسم الفيروس المخلوي التنفسي تحدث عندما يتجاوز معدل الاختبارات الإيجابية للفيروس 3٪ لمدة أسبوعين متتاليين مشيرا إلى أنه في أمريكا بلغ المعدل حوالي 5% في الأسابيع الأخيرة، ومعظم حالات العلاج في المستشفيات كانت بين الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام.

الأطفال وكبار السن أكثر عرضة لمضاعفات للفيروس المخلوي التنفسي

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض بأن يتلقى جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر العلاج المعتمد حديثًا بالأجسام المضادة نيرسيفيماب مؤكدا أن الأطفال حتى عمر 19 شهرًا المعرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات شديدة من الفيروس المخلوي التنفسي مؤهلون أيضًا للحصول على جرعة واحدة.

وفي التجارب السريرية، كان العلاج فعالًا بنسبة 80% في منع عدوى الفيروس المخلوي التنفسي من أن تصبح شديدة لدرجة أنه كان لا بد من دخول الأطفال إلى المستشفى.

ويتعرض كبار السن أيضًا لخطر متزايد للإصابة بمرض شديد بسبب الفيروس المخلوي التنفسي، ويتوفر لقاحان جديدان هذا الموسم ويُطلق على اللقاحين اسم Arexvy وAbrysvo، وقد تمت الموافقة على جرعات الجرعة الواحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، وهي فعالة بنسبة تزيد عن 80% في تقليل احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة في الجهاز التنفسي السفلي.

لقاحان جديدان للحماية من فيروس RSV لدى كبار السن

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على لقاحين جديدين للحماية من فيروس RSV لدى كبار السن.

وتؤدي عدوى الجهاز التنفسي القاتلة هذه إلى دخول ما بين 60.000 إلى 160.000 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق إلى المستشفى كل عام و6000 إلى 10000 حالة وفاة في تلك الفئة العمرية.

و وافقت إدارة الغذاء والدواء أيضًا على أبريسفو كأول لقاح للفيروس المخلوي التنفسي للحوامل خلال الأسابيع من 32 إلى 36 من الحمل لحماية الطفل، جنبا إلى جنب مع كبار السن، وكذلك الرضع معرضون بشدة للإصابة بفيروس RSV.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض CDC إن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا قد يحصلون على اللقاح بعد مناقشته مع الطبيب ولم يقدم مركز السيطرة على الأمراض حتى الآن توصيات بشأن لقاح RSV للأمهات.