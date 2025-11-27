شيمي: العلاقات المصرية الجزائرية قوية وراسخة وتمثل نموذجا للتكامل العربي والأفريقي

18 حجم الخط

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأفريقي

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأفريقي ، فيتو

صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية

وقد افتتح فعاليات المؤتمر، السيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، ويُنظم المؤتمر من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة الجزائرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية"، وبمشاركة واسعة من الدول الأفريقية وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

نموذج للتكامل العربي والأفريقي

وأعرب المهندس محمد شيمي عن بالغ تقديره للمشاركة في هذا الحدث القاري البارز، مشيدًا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية–الجزائرية، موضحا أنها علاقات تاريخية وأخوية راسخة قائمة ترتبط بنضال مشترك وتعاون ممتد بين البلدين، وتشكل نموذجًا للتكامل العربي والأفريقي.

وأشار أن استضافة الجزائر لهذا المؤتمر والمشاركة المصرية تعكس الجهود المتواصلة في دعم الصناعة الدوائية في أفريقيا، وتأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

صناعة دوائية متكاملة

وأضاف الوزير محمد الشيمي أن التعاون المصري الأفريقي يستند إلى جذور عميقة وروابط إنسانية وحضارية ممتدة، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال قلب أفريقيا النابض، موضحا أن انتماء مصر للقارة الأفريقية ليس مجرد واقع جغرافي، بل قناعة راسخة تشكل أحد مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، ودافعًا لتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية، ومؤكدا أن مصر ماضية بقوة في دعم جهود القارة نحو بناء صناعة دوائية متكاملة، وأن التعاون الصحي والصناعي بين الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

