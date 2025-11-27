نقل المتهم بقتل مهندس الكيمياء بالإسكندرية إلى مستشفى العباسية في القاهرة

18 حجم الخط

أكدت مصادر أمنية بالإسكندرية، أنه جارٍ نقل المتهم "ر.ال " والمعروف إعلاميا بـ مقتل "مهندس الإسكندرية"، في مأمورية خاصة من الإسكندرية، إلى مستشفى العباسية بـمحافظة القاهرة، طبقا لقرار محكمة جنايات الإسكندرية، بعرضه على مستشفى العباسية للطب النفسي، للكشف على قواه العقلية، مع إرفاق تقرير بالحالة للعرض على المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قررت برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، أولا عرض المتهم بقتل صديقه على مستشفى العباسية للطب النفسي لكتابة تقرير عن حالته النفسية، للكشف على قواه العقلية، وسماع شهود الإثبات واستدعاء الطبيب الشرعي، كما حددت جلسة 28 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة، لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه " عبدالله.ا.ال" وأنه نشب خلاف بينهما، لقيام المتهم بالتعدي على زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه، لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه، على إثر ذلك قرر الانتقام منه ففكر فى التخلص منه من المجني عليه، فهداه شيطانه إلى قتله، فعقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد العدة اللازمة، فاستأجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفى بالإضافة إلى شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة.

