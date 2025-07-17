الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة

محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مصنع شبرامنت
ads

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، والذي يتم إنشاؤه بتكلفة تُقدّر بـ495 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة للتحول نحو الإدارة الرشيدة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن المصنع مقام على مساحة 17.8 فدان بطاقة تصميمية تبلغ 640 طنًا يوميًّا مؤكدًا أنه يتم إنشاؤه بمنطقة شبرامنت لتحقيق التكامل مع خلايا الدفن الصحي الآمن المحيطة بالموقع، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل، وإنشاء مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات.

واطلع المحافظ خلال الجولة على نسب التنفيذ والجدول الزمني للأعمال، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ أعمال التجهيز للتشغيل التجريبي بنهاية العام الجاري.

وأكد النجار أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات بمحافظة الجيزة، وسيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة العامة، وتقليل الآثار البيئية الضارة، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات الصلبة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النظافة العامة هيئة النظافة والتجميل رئيس هيئة النظافة والتجميل عادل النجار محافظ الجيزة منطقة شبرامنت

الأكثر قراءة

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

تراجع كبير في سعر جرام الذهب بالصاغة

تصديق رئاسي على زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور (مستند)

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الإفتاء تجيب

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

المزيد
الجريدة الرسمية