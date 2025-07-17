محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، والذي يتم إنشاؤه بتكلفة تُقدّر بـ495 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة للتحول نحو الإدارة الرشيدة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن المصنع مقام على مساحة 17.8 فدان بطاقة تصميمية تبلغ 640 طنًا يوميًّا مؤكدًا أنه يتم إنشاؤه بمنطقة شبرامنت لتحقيق التكامل مع خلايا الدفن الصحي الآمن المحيطة بالموقع، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل، وإنشاء مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات.

واطلع المحافظ خلال الجولة على نسب التنفيذ والجدول الزمني للأعمال، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ أعمال التجهيز للتشغيل التجريبي بنهاية العام الجاري.

وأكد النجار أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات بمحافظة الجيزة، وسيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة العامة، وتقليل الآثار البيئية الضارة، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات الصلبة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.