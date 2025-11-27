المحامين: بدء العمل بالدراسة الجديدة لصندوق التكافل الاجتماعي في يناير المقبل

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المحامين عن بدء العمل بالدراسة الجديدة الخاصة بصندوق التكافل الاجتماعي اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك عقب اعتمادها بشكل نهائي من عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، واستنادًا إلى تقرير الخبير الاكتواري.

وأكدت النقابة أن النظام الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير آليات الدعم المالي والتأميني لأعضاء الجمعية العمومية، بما يتواكب مع احتياجات المرحلة، ويقدم مزايا أكبر للمشتركين الجدد، مع الحفاظ على حقوق المشتركين القدامى وفق ضوابط واضحة.

فتح باب الاشتراك للنظام الجديد

وأوضحت نقابة المحامين أن باب الاشتراك في الصندوق سيُفتح وفق الدراسة الجديدة مع بداية العام الجديد، حيث تم تحديد قيمة الاشتراك السنوي بـ 1000 جنيه، وهي قيمة موحدة تسري على جميع المشتركين الجدد.

وأشارت إلى أن الاشتراك ما يزال متاحًا حاليًا لمن يرغب، ولكن وفق النظام القديم حتى موعد بدء العمل الرسمي بالنظام الجديد مطلع يناير 2026، مع الإبقاء على جميع المزايا المقررة سابقًا للمشتركين قبل هذا التاريخ.

مزايا الصندوق للمشتركين القدامى

أولًا: مزايا سن المعاش (65 عامًا)

عن سنوات الاشتراك من تاريخ الإنضمام وحتى نهاية عام 2021: 1000 جنيه عن كل سنة اشتراك.

عن سنوات الاشتراك من 2022 وحتى بلوغ سن المعاش: 2500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

ثانيًا: مزايا الوفاة أو العجز

صرف مبلغ 55 ألف جنيه للورثة أو المستفيدين في حالات الوفاة أو العجز.

مزايا الصندوق للمشتركين الجدد

أشارت نقابة المحامين إلى أن الدراسة الجديدة توفر مزايا محسّنة للمحامين الذين سيبدؤون اشتراكهم بعد الأول من يناير 2026، سواء فيما يتعلق بمبلغ نهاية الخدمة أو التعويضات المستحقة في حالات العجز أو الوفاة.

أولًا: مزايا سن المعاش

صرف مبلغ 2500 جنيه عن كل سنة اشتراك، باعتباره عائدًا موحدًا للمشتركين الجدد طوال مدة الاشتراك.

ثانيًا: مزايا الوفاة أو العجز

خلال السنوات الثلاث الأولى من الاشتراك: 40 ألف جنيه. ابتداءً من السنة الرابعة: حد أدنى 55 ألف جنيه، وحد أقصى: 85 ألف جنيه.

وأكدت النقابة أن هذه الزيادات تستهدف تحقيق قدر أعلى من التأمين الاجتماعي للمحامين، خاصة في المراحل الأولى من عمر الاشتراك وفي الحالات الطارئة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت نقابة المحامين المستندات اللازمة للاشتراك في الصندوق، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة كارنيه النقابة

عدد (2) صورة شخصية

التقديم عبر إدارة التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة

