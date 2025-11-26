108 محامين يسحبون ملفات الترشح للفرعيات باليوم الثاني من المرحلة الثانية

18 حجم الخط

شهد مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، اليوم الأربعاء، انتظامًا كاملًا في أعمال سحب وتلقي ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية، وسط تسهيلات مقدمة للمرشحين وضمان انسيابية الإجراءات.

وبلغ إجمالي من سحبوا الملفات بنهاية اليوم الثاني للمرحلة الثانية 108 مرشحين، وجاءت الأعداد كالتالي:

على مقعد النقيب عدد 12

على مقعد الشباب عدد 15

على مقعد الأعضاء عدد 81

وانتهت اليوم عمليات سحب وتسليم ملفات المرحلة الأولى، حيث بلغ إجمالي من سحبوا الملفات بنهاية اليوم للمرحلة الأولى 23 مرشحًا، وجاءت الأعداد كالتالي:

على مقعد النقيب عدد 2

على مقعد الشباب عدد 6

على مقعد الأعضاء عدد 15

بينما تقدم اليوم الأربعاء في آخر أيام التقديم 68 مرشحًا بملفاتهم في المرحلة الأولى على مختلف المقاعد، موزعين كالتالي:

على مقعد النقيب 7

على مقعد الشباب 21

على مقعد الاعضاء 40

ومن المقرر فتح باب تقديم ملفات الترشح للمرحلة الثانية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري، كما يستمر سحب ملفات الترشح حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وتستمر لجان النقابة في استقبال المرشحين طوال فترة فتح باب التقديم، وسط متابعة دقيقة لسير الأعمال وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة.

وتشمل نقابات المرحلة الثانية: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان.

