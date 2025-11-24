سحب ملفات الترشح في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية للمحامين

18 حجم الخط

تبدأ نقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، أعمال سحب ملفات الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وتستمر حتى الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

ووفق الجدول الزمني المعلن، يبدأ السادة المرشحون في تقديم ملفات الترشح اعتبارًا من السبت 29 نوفمبر 2025، وسط ترتيبات تنظيمية تعتبر امتدادًا للجهود التي تبذلها النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شهدت إقبالًا لافتًا وانتظامًا في إجراءات سحب الملفات وتقديمها داخل المكاتب المخصّصة.





وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات نقابة المحامين لإجراء انتخابات شاملة في النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث تعمل اللجان المشرفة على متابعة سير الإجراءات بدقة، والتأكد من توفير جميع التسهيلات اللازمة للمرشحين، بما يشمل الإرشاد القانوني وتوفير النماذج والأوراق المطلوبة داخل مقر النادي النهري.

وتشمل نقابات المرحلة الثانية:” شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان”

