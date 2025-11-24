نقيب المحامين يستقبل وفد كلية الحقوق من جامعة أسيوط

18 حجم الخط

استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، وفدًا من كلية الحقوق بجامعة أسيوط، ضم الدكتور دويب حسن صابر عميد الكلية، والدكتور رجب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعددًا من أعضاء الهيئة المعاونة، إلى جانب مجموعة من طلاب الكلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب نقيب المحامين بالوفد، معبرًا عن سعادته بالزيارة، قائلًا: «نسعد بطلاب كلية الحقوق التي نعد أنفسنا جزءًا منها، وجامعة أسيوط من الجامعات العريقة».

وأوضح أن الزيارة تُعد حدثًا مميزًا بتاريخ النقابة، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والطلاب، وحرص النقابة على دعم الطلاب وتطوير التدريب القانوني.

ووجه نقيب المحامين، مجموعة من النصائح للطلاب بشأن مستقبلهم المهني، مؤكدًا ضرورة التزود بالعلم والثقافة، ومواكبة التحول الرقمي والتطور الكبير في إجراءات التقاضي، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتسخيره لخدمة المحامي.

كما أشاد بدور كلية الحقوق بجامعة أسيوط وقياداتها في الارتقاء بمستوى الطالب العملي والنظري عبر الجولات الميدانية والزيارات المختلفة.

من جانبه، وجه الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط الشكر لنقيب المحامين، قائلًا: "نرى أمامنا نقيبًا متكاملًا له مجهود واضح في تطوير النقابة ومهنة المحاماة".

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة نقابة المحامين، شاكرين النقيب على حسن الاستقبال وسعة صدره في الرد على استفساراتهم، ومثمنين دور الكلية في تنظيم مثل هذه الزيارات التي تثري الجانب العملي لديهم.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع؛ حيث أهدى نقيب المحامين درع النقابة للدكتور دويب صابر، فيما قدم عميد الكلية درع كلية الحقوق تقديرًا لجهود النقيب في خدمة المحامين ورسالة المحاماة السامية.

حضر اللقاء محمد الكسار وكيل النقابة، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، محسن لطفي أمين الصندوق المساعد، ومحمد كركاب عضو مجلس النقابة العامة، والسيد جابر عضو مجلس النقابة العامة وإبراهيم فؤاد عضو مجلس النقابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.