الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد الرؤوف وجابر يتحدثان غدا عن لقاء الزمالك وبطل جنوب أفريقيا بالكونفدرالية

عمر جابر
عمر جابر
18 حجم الخط

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ" أحمد عبد الرؤوف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر غدٍ الجمعة، باستاد بيتر موكابا، قبل مواجهة كايرز تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر عمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصر اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد بيتر موكابا في مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

قائمة الزمالك امام كايزر تشيفز

 

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.


ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد شريف احمد عبد الرؤوف بطولة كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الأفريقية موعد مباراة الزمالك امام كايزر تشيفز

مواد متعلقة

موعد مران الزمالك في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

أحمد عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك

مران خفيف للاعبي الزمالك في جنوب أفريقيا استعدادا لـ كايزر تشيفز

لهذا السبب، الزمالك يؤدي مرانا خفيفا اليوم استعدادًا لكايزر تشيفز

بعثة الزمالك تصل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

صلاح مصدق يصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مهلة الزمالك في الفيفا

الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة حامد حمدان

أشعة جديدة حول ركبة دونجا بعد إصابته أمام زيسكو

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

"عليه العوض"، صبري فواز يعلق على ضوابط مسلسلات رمضان 2026

الحكومة تُقر تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في خمس محافظات

خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية