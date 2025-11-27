الخميس 27 نوفمبر 2025
موعد مران الزمالك في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصر اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد بيتر موكابا في مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في الثامنة مساء اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.


ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

