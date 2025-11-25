صلاح مصدق يصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مهلة الزمالك في الفيفا

18 حجم الخط

أصبح المدافع صلاح مصدق لاعبًا حرًّا بشكل رسمي، ولن يتواجد مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها اللاعب للنادي عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وكانت إدارة الزمالك قد تلقت إخطارًا رسميًّا من الفيفا خلال الأيام الماضية بضرورة تسوية ملف مستحقات اللاعب خلال المهلة المحددة، إلا أن عدم التوصل لاتفاق نهائي دفع مصدق لاتخاذ خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أن قرار الرحيل جاء بعد سلسلة من المحاولات الودية التي لم تنجح في الوصول إلى حل، ليصبح المدافع حرًّا في التفاوض والتوقيع لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة دون الرجوع للزمالك.

ومن المتوقع أن يتقدم الزمالك بمذكرة قانونية لحفظ حقوقه في حال وجود نزاع تعاقدي.

رحيل صلاح مصدق يمثل خسارة فنية للفريق، خاصة بعد ظهوره الجيد في عدد من المباريات الأخيرة قبل توقفه بسبب الأزمة المالية.

