الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح مصدق يصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مهلة الزمالك في الفيفا

صلاح مصدق
صلاح مصدق
18 حجم الخط

أصبح المدافع صلاح مصدق لاعبًا حرًّا بشكل رسمي، ولن يتواجد مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها اللاعب للنادي عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب تأخر مستحقاته المالية. 

وكانت إدارة الزمالك قد تلقت إخطارًا رسميًّا من الفيفا خلال الأيام الماضية بضرورة تسوية ملف مستحقات اللاعب خلال المهلة المحددة، إلا أن عدم التوصل لاتفاق نهائي دفع مصدق لاتخاذ خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أن قرار الرحيل جاء بعد سلسلة من المحاولات الودية التي لم تنجح في الوصول إلى حل، ليصبح المدافع حرًّا في التفاوض والتوقيع لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة دون الرجوع للزمالك.

ومن المتوقع أن يتقدم الزمالك بمذكرة قانونية لحفظ حقوقه في حال وجود نزاع تعاقدي. 

رحيل صلاح مصدق يمثل خسارة فنية للفريق، خاصة بعد ظهوره الجيد في عدد من المباريات الأخيرة قبل توقفه بسبب الأزمة المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا إدارة الزمالك اتحاد الدولي لكرة القدم نادي الزمالك مستحقاته المالية لاتحاد الدولي لكرة القدم صلاح مصدق

مواد متعلقة

الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة حامد حمدان

أشعة جديدة حول ركبة دونجا بعد إصابته أمام زيسكو

عبدالرؤوف يتمسك باستمرار ثلاثي حراسة المرمى في الزمالك

الزمالك يكشف موقف محمد إسماعيل من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

الموقف النهائي لـ عبد الله السعيد من المشاركة أمام كايزر تشيفز

بسبب إصابته قبل مواجهة زيسكو، فحص طبي لـ محمود بنتايك

أشعة جديدة لـ دونجا خلال ساعات، اعرف التفاصيل

قبل مواجهة زيسكو، عمر جابر يجتمع بلاعبي الزمالك لهذا السبب

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية