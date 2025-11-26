بعثة الزمالك تصل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات، ومن المقرر أن تمكث البعثة ترانزيت لمدة ساعتين في مطار جوهانسبرج قبل أن تستقل طائرة آخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة.

وتضم  قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة خلال الساعات المقبلة في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

