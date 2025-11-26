لهذا السبب، الزمالك يؤدي مرانا خفيفا اليوم استعدادًا لكايزر تشيفز

18 حجم الخط

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، الاكتفاء بخوض مران اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، استعدادًا للقاء كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء قرار الجهاز الفني بخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بسبب طول رحلة السفر إلى مدينة بولوكواني.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى جنوب أفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة آخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

