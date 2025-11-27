ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني (صور)

18 حجم الخط

نظّم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب قصر العيني ندوة علمية، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، رئيسة القسم.

الوضع الراهن للنظام الصحي في مصر

واستضاف القسم خلال الندوة الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية – مكتب مصر، لإلقاء محاضرة بعنوان: "تحول النظام الصحي في مصر: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية"، تناول خلالها الوضع الحالي للنظام الصحي المصري وأبرز الاستراتيجيات المعتمدة للتحول نحو نظام تغطية صحية شاملة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مع التركيز على دور منظمة الصحة العالمية في دعم هذه التحولات، وأهمية الشراكة مع كلية طب قصر العيني في مجالات الصحة العامة.

وعن أهداف الندوة، أشارت الدكتورة رحاب عبد الحي إلى أن “هذه الفعالية تمثل منصة للتفاعل العلمي البناء بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء الدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية لتطوير النظام الصحي المصري، وتعزيز دور الكلية في دعم الصحة العامة وطنيًا”.

آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإدارة الموارد البشرية

وأضافت أن الندوة تناولت آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووضع استراتيجيات لإدارة الموارد البشرية بشكل فعال، بما في ذلك التدريب المستمر والحوافز العادلة، فضلًا عن دعم الحوكمة الرشيدة وتطوير البنية التحتية ونظم المعلومات الصحية، والتوسع في تطبيق المبادرات الصحية الصديقة للبيئة لمواجهة التحديات المناخية.

واختتمت الندوة بإبراز أهمية التكامل بين البحث العلمي والخدمات الصحية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، بما يعكس التزام كلية طب قصر العيني بدورها الرائد في تطوير الصحة العامة في مصر وتحسين جودة الرعاية الصحية للمجتمع.

