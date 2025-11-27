الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني (صور)

ندوة قسم الصحة العامة
ندوة قسم الصحة العامة بقصر العيني
18 حجم الخط
ads

نظّم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب قصر العيني ندوة علمية، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، رئيسة القسم.

ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو
ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو

الوضع الراهن للنظام الصحي في مصر

واستضاف القسم خلال الندوة الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية – مكتب مصر، لإلقاء محاضرة بعنوان: "تحول النظام الصحي في مصر: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية"، تناول خلالها الوضع الحالي للنظام الصحي المصري وأبرز الاستراتيجيات المعتمدة للتحول نحو نظام تغطية صحية شاملة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مع التركيز على دور منظمة الصحة العالمية في دعم هذه التحولات، وأهمية الشراكة مع كلية طب قصر العيني في مجالات الصحة العامة.

 

محاضرة بعنوان:
ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو

وعن أهداف الندوة، أشارت الدكتورة رحاب عبد الحي إلى أن “هذه الفعالية تمثل منصة للتفاعل العلمي البناء بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء الدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية لتطوير النظام الصحي المصري، وتعزيز دور الكلية في دعم الصحة العامة وطنيًا”.

ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو
ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو
ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو
ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو

آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإدارة الموارد البشرية

وأضافت أن الندوة تناولت آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووضع استراتيجيات لإدارة الموارد البشرية بشكل فعال، بما في ذلك التدريب المستمر والحوافز العادلة، فضلًا عن دعم الحوكمة الرشيدة وتطوير البنية التحتية ونظم المعلومات الصحية، والتوسع في تطبيق المبادرات الصحية الصديقة للبيئة لمواجهة التحديات المناخية.

ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو
ندوة علمية لقسم الصحة العامة بقصر العيني، فيتو

واختتمت الندوة بإبراز أهمية التكامل بين البحث العلمي والخدمات الصحية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، بما يعكس التزام كلية طب قصر العيني بدورها الرائد في تطوير الصحة العامة في مصر وتحسين جودة الرعاية الصحية للمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة منظمة الصحة العالمية النظام الصحي المصري

مواد متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لمسابقة مستقبل الوقود الحيوي في مصر

كلية طب قصر العيني تنظم اليوم العلمي لقسم الأمراض الصدرية

مدير مستشفيات جامعة القاهرة: فيروس ماربورج لن يدخل مصر

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس مميت في إثيوبيا

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة السيد درويش الموسيقية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية