ضبط 10 سائقين متعاطين للمخدرات و630 مخالفة في حملة مرورية بالجيزة

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط ٦٣٠ مخالفة مرورية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة الطرق.

وشملت أبرز المخالفات المضبوطة السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف في المواقف العشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص.

كما قامت فرق المرور بفحص ٥٥ سائقًا على الطرق الزراعية بجنوب الجيزة، حيث أسفرت الفحوصات عن إيجابية 10 حالة تعاطي مواد مخدرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

