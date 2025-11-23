ضبط 134 ألف مخالفة مرورية و98 حالة تعاطي بين السائقين

18 حجم الخط

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، والتي أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 134867 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والمواقف العشوائية والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1620 سائقًا وأسفرت التحاليل عن إيجابية 88 حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 825 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير عكس الاتجاه وتحميل ركاب مخالف، ومخالفات شروط التراخيص ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 122 سائقًا وظهرت نتائج إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات، وتم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، مع التحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.