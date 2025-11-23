الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 134 ألف مخالفة مرورية و98 حالة تعاطي بين السائقين

ضبط 134 ألف مخالفة
ضبط 134 ألف مخالفة مرورية و98 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين
18 حجم الخط

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، والتي أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 134867 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والمواقف العشوائية والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص. 

كما تم فحص 1620 سائقًا وأسفرت التحاليل عن إيجابية 88 حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 825 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير عكس الاتجاه وتحميل ركاب مخالف، ومخالفات شروط التراخيص ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 122 سائقًا وظهرت نتائج إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات، وتم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، مع التحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مخالفات مرورية حملات المرور الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية أخبار المرور فحص السائقين الحوادث المرورية

الجريدة الرسمية