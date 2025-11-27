الخميس 27 نوفمبر 2025
زحام مروري في القاهرة والجيزة والقليوبية مع انتشار مكثف للخدمات

تشهد القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم  الخميس، حالة مرورية متوسطة تميل للزحام على عدد من المحاور الحيوية، بالتزامن مع انتشار واسع للخدمات المرورية لضبط الحركة ومنع التكدسات.

القاهرة.. ضغط على المحاور الرئيسية

ظهرت كثافات متحركة على كورنيش النيل باتجاه المعادي، ومحور صلاح سالم، وطريق الأوتوستراد في الاتجاهين، مع تباطؤ في مناطق مدينة نصر ووسط البلد. كما سجل الطريق الزراعي القادم من شبرا بنها تباطؤًا ملحوظًا بسبب زيادة الأحمال.

الجيزة.. تكدسات في محاور الدقي والمهندسين

سجلت شوارع «الدقي – العجوزة – جامعة الدول – السودان» ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات، بينما شهد محور صفط اللبن والطريق الدائري نطاق الجيزة أحمالًا مرورية خلال الذروة الصباحية، وسط جهود لسحب الاختناقات وإعادة السيولة.

القليوبية.. حركة متوسطة على الطرق السريعة

شهدت مداخل ومخارج القليوبية، خاصة بنها وطوخ وقليوب، سيولة نسبية مع بقاء الحركة متوسطة على الطريق الزراعي، ووجود تباطؤ محدود بالقرب من شبرا الخيمة بسبب أعمال بعض الإصلاحات.

وتواصل الإدارة العامة للمرور انتشار الخدمات على الطرق لتسهيل الحركة، مع دعوة السائقين للالتزام بالسرعات المقررة، ومراعاة مسافات الأمان لتجنب الحوادث خلال فترات الذروة.

الجريدة الرسمية