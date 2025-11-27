الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي و6 أطنان دقيق مهرب

الداخلية تضبط 7 ملايين
الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى
18 حجم الخط

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي. 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه.

جهود الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

زحام مروري في القاهرة والجيزة والقليوبية مع انتشار مكثف للخدمات

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي.  

حملات مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب بأسعار الخبز

وفى سياق آخر،تواصل  وزارة الداخلية حملاتها الهادفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار بما يحقق أرباحًا غير مشروعة. 

ضبط مخالفات بالمخابز 

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، شملت ضبط ما يزيد عن 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم تم حجبهم عن التداول لتحقيق مكاسب غير قانونية.   

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال المضاربة بأسعار العملات المخابز السياحية الحرة المخابز السياحية العملات الأجنبية شرطة التموين والتجارة شرطة التموين

مواد متعلقة

زحام مروري في القاهرة والجيزة والقليوبية مع انتشار مكثف للخدمات

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

القبض على سائق تشاجر مع سيدة في أسيوط

سرقة هاتف تقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي في مدينة نصر

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على سيدة وأسرتها بالغربية

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية بأكتوبر ويضبط المتهمين

ضبط المتورطين في فيديو استعراض القوة على "توك توك" بالإسكندرية

الأمن يكشف تفاصيل اعتداء طالب على سيدة بالمنوفية

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة السيد درويش الموسيقية

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

عودة أبو عبيدة تثير الرعب في الكيان، وصفارات الإنذار تنطلق في مستوطنة إسرائيلية (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية