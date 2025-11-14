لا مكان لهؤلاء القتلة، وزير الصحة السوداني: رسالة البرهان هي صوت الشارع بشكل عام

18 حجم الخط

قال وزير الصحة السوداني هيثم ابراهيم عوض: إن رسالة البرهان هي رسالة الشارع السوداني بشكل عام، وأضاف أن النداء المتكرر لفتح مسارات إنسانية في الفاشر لم يوقف المأساة حتى الآن.

وتابع: نناشد فتح المسارات الإنسانية وإيصال الخدمات الصحية للفاشر وكردفان وطويلة وغيرها، واستكمل هناك تزايد في أعداد النازحين بفعل الفظائع التي تشهدها الفاشر ، وأوضح أن أكثر من 15 منظمة دولية تقدم خدماتها لكن الجانب الصحي والبيئي بحاجة لمزيد من الدعم.

إعلان التعبئة العامة بالسودان

وقبل وقت سابق، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة، داعيًا الشعب السوداني إلى حمل السلاح ومواجهة المتمردين.

وقال البرهان في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة:" أنه يجب على كل السودانيين المشاركة في المعركة، وكل شخص قادر على حمل السلاح عليه التقدم".

وأضاف البرهان: "أن الجميع متأذي من المتمردين وأنه لا سلام أو كلام معهم، ودماء السودانيين أمانة في أعناقنا ونؤكد أنه لا مكان لهؤلاء القتلة معنا في البلاد.

ودعا البرهان كل السودانيين للمشاركة في ختام المعركة ضد المتمردين، قائلا:"الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين ولا وساطة ولا كلام إلا بتركهم السلاح".

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه لا سلام مع هؤلاء المجرمين ولا مكان لهم في السودان ويجب عليهم إلقاء السلاح.

