مستشار رئيس الإمارات: لم نساعد الدعم السريع ولا يمكن لجماعة الإخوان تحديد مستقبل السودان

السودان، نفى أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، الاتهامات المتكررة التي توجه إلى أبوظبي بدعم ما تسمى قوات الدعم السريع في السودان ضد القوات المسلحة السودانية.

أنور قرقاش يعلن موقف الإمارات تجاه السودان

وشدد أنور قرقاش، أن موقف الإمارات من الأزمة السودانية يقوم على "دعم وقف إطلاق النار الإنساني غير المشروط والانتقال إلى الحكم المدني"، مشددًا على أن أبوظبي هي ثاني أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية بعد أمريكا، وتسعى لزيادة دعمها للسودان، وفق تصريحاته مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

أنور قرقاش ينفي تعاون الإمارات مع الدعم السريع

وأضاف أنور قرقاش أن "الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة -تقديم العون للدعم السريع- لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان".

وتابع قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنه "لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان".

البرهان: ورقة مسعد بولس تنهي وجود الجيش السوداني وتطالب بحل الأجهزة الأمنية

بعد تصريحات ترامب، البرهان يوجه رسالة عاجلة إلى ولي العهد السعودي

 

 

 

 

