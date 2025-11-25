أول رد من حكومة السودان على إعلان حميدتي هدنة إنسانية بالفاشر

18 حجم الخط

رد وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر، اليوم الثلاثاء، على إعلان قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، هدنة إنسانية في السودان.

وقال إن هذا الإعلان مجرد مناورة سياسية مكشوفة تتناقض مع ما ارتكبته قواته على الأرض وإن "الدعم السريع استغلت الهدن السابقة لتمرير إمدادات الأسلحة إلى قواتها".

وأضاف أن التصريح الذي أدلى به دقلو "محاولة جديدة لخداع المجتمع الدولي وتلميع لصورته"، وفق تعبيره.

كما شدد على أن "خارطة الطريق التي قدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان هي السبيل لإنهاء الحرب".

وأكد الوزير أن "الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في مدينتي الفاشر وبارا".

وكان قائد قوات الدعم السريع أعلن في كلمة مسجلة مساء أمس الإثنين "عن هدنة إنسانية من طرف واحد تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر" والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.

في حين جدد البرهان، رفضه لأية تسوية تُبقي على "الدعم السريع" أو تعيدها إلى الشراكة في الحكم من خلال أي اتفاق للمرحلة الانتقالية أو مستقبل السودان. كما طالب بانسحاب تلك القوات من المناطق المدنية.

