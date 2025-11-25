الإمارات ترحب بالجهود الأمريكية لوقف القتال في السودان

18 حجم الخط

أعلن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن أبو ظبي ترحب بالقيادة والجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.

وقف العنف وتخفيف معاناة المدنيين

وأكد قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن تعاون المجتمع الدولي والجهود الدبلوماسية المشتركة أساسيان لوقف العنف وتخفيف معاناة المدنيين، داعيا إلى حل سريع وسلمي للنزاع الدائر في السودان.

وقال: إنه "لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان"، مشددا على أن "الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان".

إنهاء الحرب في السودان

وجاءت تصريحات قرقاش، في سياق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي عزمه العمل على إنهاء الحرب في السودان، بعد تدخل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم جهود التوسط.

