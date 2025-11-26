الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

وزير خارجية السودان: الخرطوم لا تقبل أي أمر يفرض عليها من الخارج

 أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، أن بلاده تتابع الجهود والمبادرات التي تطرحها دول وجماعات مختلفة لوقف الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن الخرطوم على اطلاع بما ينشر حول هذه المساعي.

 

السودان هو الدولة الأفريقية الوحيدة التي خاضت الحروب ثم اتجهت إلى السلام بإرادته

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف سالم في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن السودان هو الدولة الأفريقية الوحيدة التي خاضت الحروب ثم اتجهت إلى السلام بإرادته، مؤكدًا أن بلاده "لا تنتظر من أحد أن يعلّمها السلام أو يأتي به إليها".

 

الخرطوم لا تقبل أي أمر يفرض عليها من الخارج

وشدد وزير الخارجية السوداني على أن الخرطوم لا تقبل أي أمر يفرض عليها من الخارج، مشيرًا إلى أن المفاوضات يجب أن تكون على الطاولة، وليس من حق أي جهة أن تملي على السودان ما لا يقبل به.

وأكد أن مخرجات منبر جدة كانت واضحة، وأن ميليشيا الدعم السريع لم تلتزم بتطبيقها.

