موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي والقناة الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء غد الجمعة على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى المغرب ظهر أمس؛ استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

