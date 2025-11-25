الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رياضة

موعد سفر بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
تطير بعثة النادي الأهلي الى المغرب، غدا الأربعاء، لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
ويلتقي الأهلي مع  الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف 

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

الجريدة الرسمية