رياضة

محمد يوسف يتحدث عن انضمام زيزو ويكشف حقيقة عودة وسام أبو علي

محمد يوسف
محمد يوسف
أكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن أحمد سيد زيزو، لاعب منضبط ومحترم، وعقليته من عقلية الأهلي بالظبط. 

وأضاف يوسف في تصريحات تليفزيونية اليوم قائلا: "في لاعب لما يخش أوضة اللبس وتتعامل معاه هتعرف أنه نفس دماغ الأهلي، وفي لاعيبه زي وائل جمعة وأبو تريكة مش ولاد الأهلي، ولما تعاقدوا مع الأهلي ظهر من بدري في أوضة اللبس إن دماغهم أحسن من ولاد الأهلي". 

وتابع: “زيزو شبهنا في كل حاجه في الكورة وفي حياته، ولما حد يخش في تفاصيل شغله في الملعب لا هو إضافة كبيره أوي في الملعب لـ الأهلي، وده ظاهر في المباريات الأخيرة ومن أول ما شارك كمان في الأهلي”.

وعن أنباء تفكير وسام أبو علي في العودة إلى مصر قال: "في كرة القدم كل شيء وارد، بس ما اعتقدش إن وسام يرجع مصر تاني خلاص".

