حبس 4 متهمين بينهم سيدتان كونوا شبكة للدعارة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية، حبس 4 أشخاص كونوا شبكة لإدارة الدعارة والأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية .

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدتين بتهمة ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام رجلين وسيدتين، لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وبعد عملية رصد وتحر استمرت لأيام تأكدت صحة المعلومات من خلال جمع الأدلة الرقمية وتم استهداف المتهمين في توقيت واحد، حيث داهمت قوة خاصة من إدارة حماية الآداب المقر الذي يستخدموه في حي من أحياء شرق الإسكندرية، وتمكنت من ضبطهم متلبسين وبحوزتهم 6 هواتف محمولة، وبفحص الهواتف فنيًا تبين احتوائها على مئات الرسائل والمحادثات الصوتية والمرئية مع عشرات العملاء بالإضافة إلى صور وفيديوهات فاضحة أثناء ممارسة الرذيلة وكشوفات بحسابات بنكية ومحافظ إلكترونية تؤكد تحصيل مبالغ مالية ضخمة من هذا النشاط غير الأخلاقي.

اعترف المتهمتين وشهرتهما وزة وبطة عند مناقشتهما بتفاصيل الواقعة وبقيامهما باستخدام التطبيق لجذب العملاء وممارسة الفجور وأنهم قاموا بإنشاء صفحة إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الصبية وصغار السن وراغبي المتعة وبدأوا فى ممارسة الجنس عن طريق الهاتف أو الكاميرات مقابل 500 جنيه فى الساعة للعرض على غرفة الشات أون لاين و5000 جنيه مقابل قضاء ليلة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل الجميع للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

