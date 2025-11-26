مصرع مشرد أسفل كوبري الكيلو 21 بالإسكندرية

18 حجم الخط

لقي مشرد مصرعه أسفل كوبري الكيلو 21 بحي العجمي غرب الإسكندرية، ويرجح تناوله جرعة زائدة من المخدرات أدت لوفاته، وجرى نقله إلى المشرحة بواسطة سيارة إسعاف.

وكان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى بلاغا بوجود حالة وفاة أسفل كوبري الكيلو 21 أمام المرور بنطاق حي العجمي، على الفور توجهت قوة أمنية بصحبه سيارة إسعاف.

وبالفحص تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لمشرد، ويرجح وفاته بسبب جرعة مخدرات زائدة تعاطها أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملات مكبرة أسفل وأمام كوبري الكيلو 21 الذي تحول لتجمع للمشردين والمدمنيين الذين يعيشوا حياة كاملة بتلك المنطقة.

