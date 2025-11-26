مفاجأة صادمة بشأن العقار المنهار في كرموز

18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية للعقار المنهار بمنطقة كرموز في الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء ، تفاصيل جديدة حول انهيار العقار.

وتبين أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، وتسبب في إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2018، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بحدوث سقوط جزئي بعقار قديم بشارع النيل بمنطقة كرموز.

على الفور، انتقل الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية واللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية ترافقهما الأجهزة الأمنية والتنفيذية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى موقع العقار المنهار.

