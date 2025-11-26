الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

تعادل سلبي بين فرانكفورت وأتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرانكفورت وأتالانتا
فرانكفورت وأتالانتا
انتهى الشوط الأول من مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا

تشكيل أتالانتا أمام فرانكفورت

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة 
2- آرسنال 12 نقطة 
3- إنتر 12 نقطة 
4- مانشستر سيتي 10 نقاط 
5- باريس سان جيرمان 9 نقاط
6- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط
7- ريال مدريد 9 نقاط 
8- ليفربول 9 نقاط
9- جلطة سراي 9 نقاط
10- توتنهام هوتسبير 8 نقاط
11- برشلونة 7 نقاط
12- تشيلسي 7 نقاط
13- سبورتنج لشبونة 7 نقاط
14- بوروسيا دورتموند 7 نقاط
15- كاراباج 7 نقاط
16- أتالانتا 7 نقاط
17- أتلتيكو مدريد 6 نقاط
18- آيندهوفن 5 نقاط
19- موناكو 5 نقاط
20- بافوس 5 نقاط
21- باير ليفركوزن 5 نقاط
22- كلوب بروج 4 نقاط
23- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط
24- نابولي 4 نقاط
25- مارسيليا 3 نقاط
26- يوفنتوس 3 نقاط
27- أتلتيك بيلباو 3 نقاط
28- يونيون سانت جيلواز 3 نقاط
29- بودو / جليمت نقطتان
30- سلافيا براج نقطتان
31- أولمبياكوس نقطتان
32- فياريال نقطة واحدة 
33- كوبنهاجن نقطة واحدة
34- كايرات ألماتي نقطة واحدة
35- بنفيكا بدون نقاط 
36- أياكس بدون نقاط

 

