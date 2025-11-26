تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

يحل فريق أتالانتا الإيطالي ضيفا على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا ويدخل الفريق بالتشكيل الآتي

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا

تشكيل أتالانتا أمام فرانكفورت

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة

2- آرسنال 12 نقطة

3- إنتر 12 نقطة

4- مانشستر سيتي 10 نقاط

5- باريس سان جيرمان 9 نقاط

6- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

7- ريال مدريد 9 نقاط

8- ليفربول 9 نقاط

9- جلطة سراي 9 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 8 نقاط

11- برشلونة 7 نقاط

12- تشيلسي 7 نقاط

13- سبورتنج لشبونة 7 نقاط

14- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

15- كاراباج 7 نقاط

16- أتالانتا 7 نقاط

17- أتلتيكو مدريد 6 نقاط

18- آيندهوفن 5 نقاط

19- موناكو 5 نقاط

20- بافوس 5 نقاط

21- باير ليفركوزن 5 نقاط

22- كلوب بروج 4 نقاط

23- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

24- نابولي 4 نقاط

25- مارسيليا 3 نقاط

26- يوفنتوس 3 نقاط

27- أتلتيك بيلباو 3 نقاط

28- يونيون سانت جيلواز 3 نقاط

29- بودو / جليمت نقطتان

30- سلافيا براج نقطتان

31- أولمبياكوس نقطتان

32- فياريال نقطة واحدة

33- كوبنهاجن نقطة واحدة

34- كايرات ألماتي نقطة واحدة

35- بنفيكا بدون نقاط

36- أياكس بدون نقاط

