الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

أتالانتا
أتالانتا
18 حجم الخط

يحل فريق أتالانتا الإيطالي ضيفا على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا ويدخل الفريق بالتشكيل الآتي 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا 

تشكيل أتالانتا أمام فرانكفورت 

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة 
2- آرسنال 12 نقطة 
3- إنتر 12 نقطة 
4- مانشستر سيتي 10 نقاط 
5- باريس سان جيرمان 9 نقاط
6- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط
7- ريال مدريد 9 نقاط 
8- ليفربول 9 نقاط
9- جلطة سراي 9 نقاط
10- توتنهام هوتسبير 8 نقاط
11- برشلونة 7 نقاط
12- تشيلسي 7 نقاط
13- سبورتنج لشبونة 7 نقاط
14- بوروسيا دورتموند 7 نقاط
15- كاراباج 7 نقاط
16- أتالانتا 7 نقاط
17- أتلتيكو مدريد 6 نقاط
18- آيندهوفن 5 نقاط
19- موناكو 5 نقاط
20- بافوس 5 نقاط
21- باير ليفركوزن 5 نقاط
22- كلوب بروج 4 نقاط
23- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط
24- نابولي 4 نقاط
25- مارسيليا 3 نقاط
26- يوفنتوس 3 نقاط
27- أتلتيك بيلباو 3 نقاط
28- يونيون سانت جيلواز 3 نقاط
29- بودو / جليمت نقطتان
30- سلافيا براج نقطتان
31- أولمبياكوس نقطتان
32- فياريال نقطة واحدة 
33- كوبنهاجن نقطة واحدة
34- كايرات ألماتي نقطة واحدة
35- بنفيكا بدون نقاط 
36- أياكس بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتالانتا الايطالي آينتراخت فرانكفورت فرانكفورت أتالانتا دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

بيلينجهام يصدم ريال مدريد قبل ساعات من مواجهة أولمبياكوس

فينيسيوس يقترب من معادلة رقم كاكا في دوري أبطال أوروبا

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا

ليفربول يتسلح بسجل قوي في الأنفيلد قبل مواجهة آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

موناكو وبافوس يتعادلان 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب

جزر القمر يفوز على اليمن 4-2 بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العرب

كوبنهاجن يتخطى كايرات ألماتي 2/3 في دوري أبطال أوروبا

15 فبراير، أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

المزيد
الجريدة الرسمية