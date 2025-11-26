تشكيل مباراة آرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات في لندن، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل آرسنال ضد بايرن ميونخ

وجاء تشكيل آرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: لويس سكيلي، موسكيرا، ويليام ساليبا، تيمبير.

خط الوسط: إيزي، مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، ميكيل ميرينو، بوكايو ساكا.

تشكيل بايرن ميونخ أمام آرسنال

فيما ضم تشكيل بايرن ميونخ ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه، ستانيسيتش.

خط الوسط: مايكل أوليسيه، جوشوا كيميتش، بافالوفيتش.

خط الهجوم: كارل، هاري كين، سيرج جنابري.

آرسنال أقوى دفاع في دوري أبطال أوروبا

يعد آرسنال الأكثر صلابة دفاعية في دوري الأبطال بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة

2- آرسنال 12 نقطة

3- إنتر 12 نقطة

4- مانشستر سيتي 10 نقاط

5- باريس سان جيرمان 9 نقاط

6- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

7- ريال مدريد 9 نقاط

8- ليفربول 9 نقاط

9- جلطة سراي 9 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 8 نقاط

11- برشلونة 7 نقاط

12- تشيلسي 7 نقاط

13- سبورتنج لشبونة 7 نقاط

14- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

15- كاراباج 7 نقاط

16- أتالانتا 7 نقاط

17- أتلتيكو مدريد 6 نقاط

18- آيندهوفن 5 نقاط

19- موناكو 5 نقاط

20- بافوس 5 نقاط

21- باير ليفركوزن 5 نقاط

22- كلوب بروج 4 نقاط

23- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

24- نابولي 4 نقاط

25- مارسيليا 3 نقاط

26- يوفنتوس 3 نقاط

27- أتلتيك بيلباو 3 نقاط

28- يونيون سانت جيلواز 3 نقاط

29- بودو / جليمت نقطتان

30- سلافيا براج نقطتان

31- أولمبياكوس نقطتان

32- فياريال نقطة واحدة

33- كوبنهاجن نقطة واحدة

34- كايرات ألماتي نقطة واحدة

35- بنفيكا بدون نقاط

36- أياكس بدون نقاط

