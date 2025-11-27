طرق الإبلاغ عن عمليات النصب الإلكترونية باستخدام رسالة "رسوم مرورية متأخرة"

18 حجم الخط

تحذر فيتو قرائها، من عمليات نصب لاقتحام حساباتك البنكية وسحب الرصيد من خلال رسالة تصلك علي هاتفك "رسوم مرورية متأخرة" قد تؤثر في "رحلتك"، ثم تطلب من المستلم الدفع الفوري عبر رابط إلكتروني مزيف.

وبمجرد الضغط عليه، تبدأ عملية الاحتيال المنظمة التي تستهدف سرقة البيانات البنكية، أو اختراق الحسابات، أو تثبيت برامج تجسس خفية على الهاتف، وترصد كيفية تجنبها وطرق الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية والعقوبة المقررة في السطور التالية.

كيف تتم عملية الخداع برسالة رسوم مرورية متأخرة؟

_ استخدام اسم يوحي بأنه صادر عن جهة حكومية رسمية مثل “TRAFFIC”.

_صياغة رسالة بلغة رسمية ومحذرة تتحدث عن "رسوم متأخرة" و"تأثير على الرحلة".

_إدراج رابط مختصر يبدو موثوقًا، لكنه يقود إلى موقع احتيالي.

_وبمجرد الضغط على الرابط، يمكن للمحتالين الوصول إلى المعلومات البنكية للضحية أو السيطرة على الهاتف.



طرق الإبلاغ عن جرائم الإنترنت

تقديم البلاغات في وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية

_ تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

_ التواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052

-0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

العقوبة المقررة على المتهمين

_تنص المادة 336 من قانون العقوبات، علي أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها.

_ وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير.

_ أن بيع ملك الغير والتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمي النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الإجراءات القانونية.

