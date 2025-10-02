الحبس شهرا لربة منزل متهمة بسب أخرى عبر "فيسبوك" ونشر معلومات غير لائقة تخصها

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة ربة منزل بالحبس شهرا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بسب وقذف والتشهير بجارتها عبر إرسال رسائل لها على تطبيق الواتس والماسنجر كما نشرت عنها معلومات وبيانات غير صحيحة أضرت بها ماديا وأدبيا وألحقت بها أذى نفسي بين أقرانها.

البداية عندما تلقت مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه مجهول بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تتضمن صورا لها ومنشورات، وعبارات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

وأضافت المبلغة أنها فوجئت بإحدى قريباتها ترسل لها تلك المنشورات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل منشأ هذه الصفحة، مشيرة إلى أن الصفحة محل البلاغ تضمنت صورا لها في مناسبات عائلية وأسرية خاصة تظهرها على نحو غير لائق وخادش للحياء، وأنها لا تعلم كيف تم الوصول إليها والاستيلاء عليها لاستعمالها في هذا الغرض.

