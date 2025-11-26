محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بي إس في آيندهوفن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تشكيل فريقه خلال مواجهة إيندهوفن، بجوار كودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي في خط الهجوم.

تشكيل ليفربول اليوم أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كيرتس جونز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكتيكي - كودي جاكبو.

ويدخل ليفربول المباراة بعد خسارة أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، وفي حال تمكن من تحقيق الفوز اليوم سيكون رصيد 12 نقطة بالمركز الرابع أو السادس على أقل تقدير.

سجل قوي لليفربول على ملعب انفيلد

ليفربول يمتلك سجل قوي قبل مباراة اليوم حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 25 مباراة أوروبية على أنفيلد ضمن مرحلة المجموعات محققا (21 فوزًا – 3 تعادلات).

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن

تنطلق مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد آيندهوفن

تذاع مباراة ليفربول أمام آيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sport HD 4.

ويمر ليفربول بوضع عصيب، حيث يشهد تراجعًا في النتائج، ويدخل المباراة بعد هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتينجهام بثلاثية نظيفة.

ويسعى آرني سلوت مدرب الريدز إلى العودة للنتائج الإيجابية بدءًا من مواجهة آيندهوفن اليوم، والحصول على مزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الفوز خلال ثلاث مباريات في دوري الأبطال وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك في رصيده 9 نقاط، أما خصمه آيندهوفن يملك 5 نقاط.

