ريال مدريد يحسم أول صفقاته بالميركاتو الصيفي 2026

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع الأرجنتيني الشاب نيكو باز لاعب نادي كومو الإيطالي لضمه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل 2026-2027 لتعزيز خط الهجوم.

تفاصيل صفقة نيكو باز مع ريال مدريد وأرقام اللاعب

وأتم ريال مدريد اتفاقه مع اللاعب على الشروط الشخصية والراتب السنوي، حيث يعد المرينجي هو الخيار الأول لـ نيكو باز ولن ينظر في أي عروض أخرى.

الأرجنتيني صاحب الـ21 عاما ساهم بـ9 أهداف من 12 مباراة هذا الموسم في الدوري الايطالي.

