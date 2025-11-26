موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "كارايسكاكيس" مساء اليوم الأربعاء، مباراة ريال مدريد الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري، موسم 2025 /26.

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأولمبياكوس



تُذاع مباراة ريال مدريد أمام أولمبياكوس اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعد الأداء السيء في الفترة الأخيرة، فبخلاف السقوط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، اكتفى الملكي بتعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، مع رايو فاليكانو وإلتشي.

ويمتلك ريال مدريد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في واحدة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، بينما يمتلك أولمبياكوس نقطتين فقط.



أرقام سلبية تطارد ريال مدريد في الأراضي اليونانية



وتشير التقارير إلى أن رحلة أثينا لا تحمل مؤشرات إيجابية للمدريديين، إذ لم يحقق الفريق الملكي أي فوز في العاصمة اليونانية طوال تاريخه، بعد 7 مباريات رسمية أمام باناثينايكوس وآيك وأولمبياكوس، انتهت بـ5 تعادلات وهزيمتين.

أما أمام أولمبياكوس تحديدًا، فقد خاض ريال مدريد 4 مباريات في أثينا، انتهت بـ3 تعادلات وهزيمة واحدة، دون أي انتصار، وكان آخر لقاء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008 بالتعادل السلبي.

