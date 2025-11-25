مدرب أولمبياكوس يسخر من مبابي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، سخر خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني، من الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين غدا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب أولمبياكوس خلال المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن كيفية إيقاف كيليان مبابي: “إنه متوقف بالفعل، أليس كذلك؟ إذا لم يسجل في آخر ثلاث مباريات، فهو متوقف، إذًا فليستمر على هذا الحال”.

وشدد مدرب أولمبياكوس على صعوبة مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أن فريقه يجب أن يعتمد على نفسه للفوز، وأن الأداء الجيد للفريق الملكي لن يمنح خصومه أي فرصة.

وأضاف: "المباراة صعبة، ولا يهم من يلعب من نجوم ريال مدريد، يجب أن نكون أفضل ونستغل الفرص المتاحة".

كما دافع مينديليبار عن مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، مشيرًا إلى أنه في وضع جيد داخل النادي ولن يواجه أي مشكلة في الاستمرار، وأن الانتقادات المحيطة به غير مؤثرة على قدراته.

واختتم مينديليبار تصريحاته مؤكدًا أهمية التركيز على كل مباراة على حدة، وضغط فريقه على ريال مدريد لمنعهم من تقديم أداء أفضل، مع الإشارة إلى أن الفريق اليوناني يسعى للتطور والاقتراب من مستوى العملاق الإسباني.

ويحل نادي ريال مدريد الإسباني، ضيفا ثقيلا على أولمبياكوس اليوناني، غدا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام سلبية تطارد ريال مدريد في الأراضي اليونانية

وتشير التقارير إلى أن رحلة أثينا لا تحمل مؤشرات إيجابية للمدريديين، إذ لم يحقق الفريق الملكي أي فوز في العاصمة اليونانية طوال تاريخه، بعد 7 مباريات رسمية أمام باناثينايكوس وآيك وأولمبياكوس، انتهت بـ5 تعادلات وهزيمتين.

أما أمام أولمبياكوس تحديدًا، فقد خاض ريال مدريد 4 مباريات في أثينا، انتهت بـ3 تعادلات وهزيمة واحدة، دون أي انتصار، وكان آخر لقاء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008 بالتعادل السلبي.

ترتيب ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، بينما يأتي أولمبياكوس في المركز الأخير برصيد نقطتين.

