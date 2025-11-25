على غرار مبابي وأرنولد، ريال مدريد يقترب من صفقة مجانية

18 حجم الخط

يراقب نادي ريال مدريد سوق الانتقالات بحثا عن تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادم، وفي السنوات الأخيرة لجأ الفريق للصفقات الحرة المجانية أو للتعاقد مع لاعبين صغار في السن.

خط الدفاع أولوية قصوى في ريال مدريد

وتعمل إدارة ريال مدريد على تعزيز خط دفاع الفريق الموسم القادم في ظل الرحيل المحتمل للنمساوي دافيد ألابا لنهاية عقده ومشاكل تجديد عقد الألماني أنطونيو روديجر والذي ينتهي عقده الصيف القادم.

وارتبط اسم ريال مدريد بمدافعين فرنسيين إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ودايوت أوباميكانو، اللذين ينتهي عقدهما الصيف القادم ومفاوضات التجديد متعثرة.

ريال مدريد يرغب في ضم دايوت أوباميكانو مجانا

وذكرت قناة "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد أجرى بالفعل مباحثات مع محيط الفرنسي دايوت أوباميكانو للتعاقد معه صيف 2026.

وسيكون بإمكان الفريق الملكي الدخول في مفاوضات رسمية بداية من شهر يناير القادم حين يدخل الفترة الحرة من عقده.

وسبق للفريق الملكي أن خطف عدة لاعبين في صفقات مجانية بعد نهاية عقدهم أبرزهم النجم الفرنسي كليان مبابي صيف 2024، والظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرلوند صيف 2025 وقبلهم الألماني أنطونيو روديجر صيف 2022 والنمساوي دافيد ألابا صيف 2021.

أرقام دايوت أوباميكانو

المدافع الفرنسي ديوت أوباميكانو الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه يبلغ من العمر 24 سنة ولعب سابقا لأندير سالزبورج ولايبزيج.

ومنذ صيف 2021 انتقل إلى بايرن ميونخ حيث شارك في 168 مباراة، سجل 6 أهداف وتوج برفقته بـ6 ألقاب، كما يعتبر من العناصر التي يعتمد عليها المدرب ديدييه ديشامب في منتخب فرنسا حيث شارك في 35 مباراة وسجل هدفين.



