الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عضو سابق بالجبلاية: الهجوم على المنتخب الوطني غير مبرر وهذا أقصى ما لدينا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أن المنتخب الوطني قدم أقصى ما يمكن تقديمه خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية المنقضية التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب السنغالي على حساب أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر الماضي و18 يناير الجاري.

وقال محمود الشامي في تصريحات تليفزيونية: الإمكانات المتاحة لدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وجودة الجيل الحالي من اللاعبين قدمت أقصى ما لديها، وإذا كان المنتخب الوطني تحت قيادة أي مدرب آخر في بطولة أمم أفريقيا فلن يحقق أفضل مما تحقق.

 

وواصل عضو مجلس الجبلاية السابق أن المقارنة بين لاعبي الفراعنة ونظرائهم في المنتخبات الأفريقية الأخرى، لن تصب في صالح المنتخب الوطني لوجود لاعبي المنتخبات الأخرى في أكبر الدوريات الأوروبية، ولذلك فإن حصول المنتخب الوطني على المركز الرابع في البطولة بمنزلة أمر جيد ولا يستدعي هذا الجدل الكبير والانتقادات الموجهة للاعبين والجهاز الفني، وأتوقع الظهور بشكل جيد في منافسات كأس العالم 2026.

 

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام المنتخب النيجيري بركلات الجزاء الترجيحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الوطني محمود الشامى الاتحاد المصري لكرة القدم كاس الأمم الإفريقية حسام حسن

مواد متعلقة

بعد المطالب بإيقافه، الاتحاد الكونغولي يدعم ندالا بعد أحداث نهائي أمم أفريقيا

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

ياسر ريان: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر قبل المونديال قرار موفق
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

محمود الشامي: إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات "قرار صائب"

بعد سابرينا كاربنتر وكاتي بيري، كانييه ويست يؤدي فقرة غنائية في حفل جرامي 2026

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية