عضو سابق بالجبلاية: الهجوم على المنتخب الوطني غير مبرر وهذا أقصى ما لدينا

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أن المنتخب الوطني قدم أقصى ما يمكن تقديمه خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية المنقضية التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب السنغالي على حساب أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر الماضي و18 يناير الجاري.

وقال محمود الشامي في تصريحات تليفزيونية: الإمكانات المتاحة لدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وجودة الجيل الحالي من اللاعبين قدمت أقصى ما لديها، وإذا كان المنتخب الوطني تحت قيادة أي مدرب آخر في بطولة أمم أفريقيا فلن يحقق أفضل مما تحقق.

وواصل عضو مجلس الجبلاية السابق أن المقارنة بين لاعبي الفراعنة ونظرائهم في المنتخبات الأفريقية الأخرى، لن تصب في صالح المنتخب الوطني لوجود لاعبي المنتخبات الأخرى في أكبر الدوريات الأوروبية، ولذلك فإن حصول المنتخب الوطني على المركز الرابع في البطولة بمنزلة أمر جيد ولا يستدعي هذا الجدل الكبير والانتقادات الموجهة للاعبين والجهاز الفني، وأتوقع الظهور بشكل جيد في منافسات كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام المنتخب النيجيري بركلات الجزاء الترجيحية.

