رياضة

شاهد جاهزية ملعب حمام الأنف لمواجهة مصر وتونس ببطولة شمال إفريقيا للشابات

حمام الأنف،فيتو
حمام الأنف،فيتو
عرضت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، جاهزية ملعب حمام الأنف الذي يستضيف مباراة منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عاما ، أمام نظيره التونسي بعد قليل بالجولة الأولى لبطولة شمال إفريقيا للشابات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا بقيادة أميرة يوسف، عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ مواجهة منتخب تونس في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب نادي حمام الأنف.
التشكيل جاء على النحو التالي:
حبيبة صبري – جنة أحمد – حبيبة أشرف – حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – رودينا عبد الرسول – جوانا جورج – منة عزت – فرح المهدي – حبيبة عصام – نغم النجار.

 


ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ثاني مباراته في البطولة يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الليبي.

الجريدة الرسمية