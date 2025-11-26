كثافات مرورية متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية

18 حجم الخط

تشهد القاهرة الكبرى صباح اليوم الأربعاء، حركة مرورية متفاوتة تزامنًا مع بدء الذروة الصباحية، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم الطرق الرئيسية وترسيخ الانضباط المروري.

زحام بمحاور القاهرة

رصدت المتابعات الميدانية كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى القاهرة، وازدحامًا واضحًا على صلاح سالم خاصة بالقرب من نفق العروبة. كما سجل محور الأوتوستراد تباطؤًا في حركة السيارات في اتجاه طرة والمعادي، بينما ظهرت سيولة نسبية في بعض القطاعات الداخلية.

اختناق مروري بالجيزة

في الجيزة، ظهرت كثافات ملحوظة أعلى شارع الهرم باتجاه ميدان الجيزة، وكذلك محور صفط اللبن المؤدي إلى الطريق الدائري. كما شهدت منطقة ميدان لبنان وشارع جامعة الدول العربية ازدحامًا متوقعًا مع بداية اليوم.

حركة متوسطة في القليوبية

أما القليوبية، فسجلت الطرق الرئيسية كثافات متوسطة على محور بنها الحر والطريق الزراعي، مع ازدحام محدود على مداخل شبرا الخيمة نتيجة زيادة الأحمال.

انتشار مروري وخطط تنظيمية

أكدت مصادر مرورية استمرار الحملات لضبط المخالفات، ورفع أي أعطال قد تؤثر على الحركة، مع المتابعة اللحظية للطرق الرئيسية لضمان التدخل السريع وقت الحاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.