الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كثافات مرورية متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية

كثافات مرورية
كثافات مرورية
18 حجم الخط

تشهد القاهرة الكبرى صباح اليوم الأربعاء، حركة مرورية متفاوتة تزامنًا مع بدء الذروة الصباحية، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم الطرق الرئيسية وترسيخ الانضباط المروري.

زحام بمحاور القاهرة

رصدت المتابعات الميدانية كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى القاهرة، وازدحامًا واضحًا على صلاح سالم خاصة بالقرب من نفق العروبة. كما سجل محور الأوتوستراد تباطؤًا في حركة السيارات في اتجاه طرة والمعادي، بينما ظهرت سيولة نسبية في بعض القطاعات الداخلية.

اختناق مروري بالجيزة

في الجيزة، ظهرت كثافات ملحوظة أعلى شارع الهرم باتجاه ميدان الجيزة، وكذلك محور صفط اللبن المؤدي إلى الطريق الدائري. كما شهدت منطقة ميدان لبنان وشارع جامعة الدول العربية ازدحامًا متوقعًا مع بداية اليوم.

حركة متوسطة في القليوبية

أما القليوبية، فسجلت الطرق الرئيسية كثافات متوسطة على محور بنها الحر والطريق الزراعي، مع ازدحام محدود على مداخل شبرا الخيمة نتيجة زيادة الأحمال.

انتشار مروري وخطط تنظيمية

أكدت مصادر مرورية استمرار الحملات لضبط المخالفات، ورفع أي أعطال قد تؤثر على الحركة، مع المتابعة اللحظية للطرق الرئيسية لضمان التدخل السريع وقت الحاجة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور القاهرة الجيزة القليوبية زحام الطرق المرور اليوم الطرق الرئيسية

مواد متعلقة

القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتوزيع كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية على الناخبين بالمنوفية

القبض على 5 أشخاص بتهمة توزيع مبالغ مالية للتصويت لصالح أحد المرشحين فى الغربية

وزير الداخلية يستقبل نظيره الجزائري لبحث التعاون الأمني في القضايا المشتركة

كلاكيت تاني مرة، ضبط شخص حاول انتحال صفة ناخب باستخدام بطاقة آخر في كفر الشيخ

ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لمواطنين من أجل دفعهم للتصويت لمرشح بالمنوفية

ضبط محاولة انتحال صفة ناخب باستخدام بطاقة شخصية ملك لشخص آخر بكفر الشيخ

القبض على شخصين جمعا بطاقات شخصية لصالح مرشح في الغربية

القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بالغربية

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

تشريعية الشيوخ تقر اليوم عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية