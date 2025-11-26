ضبط 8 عناصر جنائية غسلوا 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات

18 حجم الخط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة تورطوا في غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من جلب والاتجار بالمواد المخدرة، عبر ضخها في أنشطة ظاهرها مشروع، شملت تأسيس كيانات تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إلى جانب مشغولات ذهبية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 1.6 مليار جنيه، وهي حصيلة حاول المتهمون إخفاء مصدرها الحقيقي عبر سلسلة من المعاملات المالية والممتلكات المسجلة بأسماء مختلفة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمواصلة التحقيقات.



