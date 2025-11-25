القبض على 5 أشخاص بتهمة توزيع مبالغ مالية للتصويت لصالح أحد المرشحين فى الغربية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص بتهمة جمع عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة لمواطنين مقابل مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لصالح أحد المرشحين فى محافظة الغربية.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية من ضبط (إحدى السيدات، آخر) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين، حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط اللجنة، وبحوزتها (2 بطاقة شخصية - مبالغ مالية) تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية من ضبط (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بمحيط الدائرة، لقيامها بجمع عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين وحيازتها مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.





وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (عدد من البطاقات الشخصية – مبلغ مالى) لقيامه بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

