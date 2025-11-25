القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتوزيع كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية على الناخبين بالمنوفية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتوزيع كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية على المواطنين، لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة منوف بمحافظة المنوفية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بالقرب من أحد المقرات الانتخابية بمركز شرطة منوف وبحوزته كوبونات سلع غذائية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط (شخصين) بالقرب من أحد المقرات الانتخابية بمركز شرطة منوف، وبحوزتهما مبالغ مالية حال محاولتهما توزيعها على المواطنين، لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.