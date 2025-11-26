الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة صائد ثعابين من الفيوم بلدغة كوبرا مصرية

أصيب صائد ثعابين  من الفيوم، بلدغة ثعبان كوبرا مصرية  أثناء صيدها من سطوح أحد المنازل بقرية فرقص التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وعلى الفور نقل الأهالي المصاب إلى مستشفى طامية المركزي لعلاجه بالمصل المضاد لسم الثعبان، وتم احتجازه تحت الملاحظة بالعناية المركزة لعلاج أي اثار للسم.

حكاية صائد الثعابين

وكان  نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا  فيديو للشاب " مؤمن.م "في العقد الثالث من العمر ويعمل صائد ثعابين، أثناء صيد ثعبان كوبرا  من منزل بقرية فرقص التابعة لمركز شرطة طامية، وأثناء مداعبته  للكوبرا لدغته بعد عدة محاولات للهرب،  ونقله الأهالي على الفور إلى مستشفى طامية المركزي لتناول مصل الثعبان ومازال تحت الملاحظة.

 

محافظ الفيوم يفتتح اليوم مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية والتراثية بحضور نجوم الفن

"أضرار الزواج المبكر والوقاية من الأمراض الوراثية" ندوة بمجمع إعلام الفيوم

يذكر أن الكوبرا المصرية من أخطر أنواع الثعابين وأشدها سمية بعد الحية المقرنة التي تعيش في الصحراء الغربية في وادي الرمال

