شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

الدعاء من أفضل العبادات، فهو أمر سري بين العبد وربه، حيث يتضرع العباد إلى الله بطلب حاجتهم، فيعطيهم الله.

ولكن ما حكم الدعاء في يوم المولد النبوي؟ وهل يكون الدعاء مستجابا؟ وما هي شروط إجابة الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟

كل هذه الأسئلة وغيرها ستجدونها في السطور التالية:

شروط إجابة يوم المولد النبوي الشريف؟

شروط الدعاء المستجاب من صحيح السنة النبوية

من الأمور المحمودة لضمان استجابة الدعاء هي:

بدء الدعاء بتمجيد الله عز وجل.

الثناء عليه جل وعلا.

الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم.

الدعاء بحاجته.

قال رسول الله صل الله عليه وسلم "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ".

كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله: ما الاستعجال، قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر ويدع الدعاء".

أوقات استجابة الدعاء

ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأوقات للدعاء، حيث يكون بها الدعاء مستجاب، منها:

1- الدعاء في الثلث الأخير من الليل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك

وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يُعطى، هل من داع يُستجاب له، هل من مستغفريُغفر له، حتى ينفجر الصبح."

2- الدعاء أثناء السجود

قال رسول الله صل الله عليه وسلم "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنُُ أن يستجاب لكم."

3- يوجد ساعة في يوم الجمعة يكون الدعاء بها مستجاب

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها."

شروط إجابة يوم المولد النبوي الشريف

من المعروف أن دعوة الصائم لا ترد، ومن المعروف أيضا أن الكثيرين يقومون بصوم يوم مولد الرسول تأسيا واحتفالا بمولده، كما كان يصوم هو شخصيا يوم مولده ويقول هذا يوم ولدت فيه، ومن ثم فإن الدعاء مستجاب يوم مولده خاصة للصائمين.

شروط إجابة يوم المولد النبوي الشريف؟

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف

يرى بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن نبينا محمد، عليه الصلاة والسلام، أن دعا بدعاء محدد في هذا اليوم، ولم ينقل أحد عن صحابته، رضي الله عنهم، أن خصصوا ذكرًا أو أدعية، بمناسبة ميلاد المصطفى، عليه الصلاة والسلام، مستدلين في هذه المسألة بأن العبادات مبناها على التوقيف.

وفيما يخص ولادة النبي، صلى الله عليه وسلم، فهو خير على البشرية كلها، والدليل على هذا ما ورد عن أبي قتادة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سُئل عن صيام يوم الاثنين، فقال: «فيه ولدت» فهذا شكر لله، تعالى، أي أن نصومه.

وهذا الشكر لله، عز وجل، أن بعث لنا محمدًا، عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام الشافعي: «ما من نعمة صغرت أو كبرت إلا ورسول الله سببها، الهادي إليها».

بينما يرى البعض الآخر أن الدعاء مستجاب في كل الأوقات ما لم يدع الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، ويستحب الدعاء بالخير والرزق والصحة والأمور المحببة، كما يجب على المسلم أن يحرص أن يكون دخله من الحلال.

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك". وقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، حيث يستجاب الدعاء في أي وقت.

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يُستجب لي." متفق عليه. ويحب الله تعالى الإلحاح في الدعاء والتضرع والتقرب إلى الله.

أفضل أدعية للمولد النبوي الشريف

اللهم إنك فضلته على أنبيائك وأرسلته إلى الثقلين من عبادك وأودعته مشارقها ومغاربها، وسخرت له البراق،وعرجت به إلى سمائك اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض،واستجابة لكل دعاء، إنّك على كل شيء قدير انشروا البسمة أنه المولد النبوي.

«يا رب صل على خير الناس أفضل الصلاة والتسليم، وشفعه فينا يوم نلقاك، وأوردنا حوضه، وارزقنا سقية الماء من يده الشريفة فلا نظمأ بعدها أبدًا، واجمعنا به في جنتك بخير المنزل والدرجة إنك على كل شيء قدير».

«اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانًا في حسن الخلق ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانًا، وجوار المصطفى في الفردوس وهو خير مقام».

«اللهم اجعل هذه الأيام وسائر أيام السنة رخاء على الأمتين العربية والإسلامية، وأصلح أحوالنا، ورد جمعنا، وأعد عزنا، وأعزنا بالإسلام يا رب العالمين».

«رب أسألك زيارة بيتك الحرام ومسجد نبيك المختار خير خلقك، تعلقت قلوبنا بمحبته فارزقنا بها شفاعته».

«ربنا سبحانك أنت العظيم الكريم، عليك الإجابة كما منك وحدك السؤال، تصب علينا الأرزاق بلا حول منا ولا قوة، فامنن علينا بالفرج في كل صعب أعجزنا، ويسر جميع أمورنا، ويوم العرض عليك احشرنا بصحبة سيدنا ونبينا».

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويًا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.

اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك فأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.