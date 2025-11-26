الأربعاء 26 نوفمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

نادي بافوس × موناكو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

كوبنهاجن × نادي كيرات - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

سبورتنج لشبونة × كلوب بروج - 10 مساء | بي إن سبورت 7

أتلتيكو مدريد × إنتر ميلان - 10 مساء | بي إن سبورت 5

آرسنال × بايرن ميونيخ - 10 مساء | بي إن سبورت 2

باريس سان جيرمان × توتنهام - 10 مساء | بي إن سبورت 1

ليفربول × أيندهوفن - 10 مساء | بي إن سبورت 4

فرانكفورت × أتالانتا - 10 مساء | بي إن سبورت 6

أوليمبياكوس × ريال مدريد - 10 مساء | بي إن سبورت 3

