مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
تستأنف اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.
وتقام اليوم المباريات التالية:
نادي بافوس × موناكو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2
كوبنهاجن × نادي كيرات - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3
سبورتنج لشبونة × كلوب بروج - 10 مساء | بي إن سبورت 7
أتلتيكو مدريد × إنتر ميلان - 10 مساء | بي إن سبورت 5
آرسنال × بايرن ميونيخ - 10 مساء | بي إن سبورت 2
باريس سان جيرمان × توتنهام - 10 مساء | بي إن سبورت 1
ليفربول × أيندهوفن - 10 مساء | بي إن سبورت 4
فرانكفورت × أتالانتا - 10 مساء | بي إن سبورت 6
أوليمبياكوس × ريال مدريد - 10 مساء | بي إن سبورت 3
