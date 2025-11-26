موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
دوري أبطال أوروبا، يستقبل ليفربول نظيره آيندهوفن مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن


تنطلق مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد آيندهوفن 


تذاع مباراة ليفربول أمام آيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sport HD 4.


ويمر ليفربول بوضع عصيب، حيث يشهد تراجعًا في النتائج، ويدخل المباراة بعد هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتينجهام بثلاثية نظيفة.

ويسعى آرني سلوت مدرب الريدز  إلى العودة للنتائج الإيجابية بدءًا من  مواجهة آيندهوفن اليوم، والحصول على مزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الفوز خلال ثلاث مباريات في دوري الأبطال وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك في رصيده 9 نقاط، أما خصمه آيندهوفن يملك 5 نقاط.

