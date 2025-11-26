موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يستقبل ليفربول نظيره آيندهوفن مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن



تنطلق مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد آيندهوفن



تذاع مباراة ليفربول أمام آيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sport HD 4.



ويمر ليفربول بوضع عصيب، حيث يشهد تراجعًا في النتائج، ويدخل المباراة بعد هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتينجهام بثلاثية نظيفة.

ويسعى آرني سلوت مدرب الريدز إلى العودة للنتائج الإيجابية بدءًا من مواجهة آيندهوفن اليوم، والحصول على مزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الفوز خلال ثلاث مباريات في دوري الأبطال وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك في رصيده 9 نقاط، أما خصمه آيندهوفن يملك 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.