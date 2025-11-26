قمة دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونيخ والقناة الناقلة

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم، مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، لمتابعة مباراة القمة، التي ستجمع بين أرسنال الإنجليزي وضيفه بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

قمة الصدارة في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا من نوع خاص بحثا عن الانفراد بصدارة ترتيب جدول الدوري، حيث يحتل بايرن ميونخ القمة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام آرسنال.

موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة آرسنال ضد بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بايرن ميونخ

تنقل مباراة آرسنال ضد بايرن ميونيخ على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

بايرن ميونيخ، فيتو

شباك عذراء لآرسنال قبل مواجهة الليلة

وسيتعين على أرسنال -الذي يمتلك أقوى خط دفاع في المسابقة، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف- التعامل مع بايرن ميونخ، الذي سجل 14 هدفا في النسخة الحالية، بقيادة هدافه هاري كين.

وحقق بايرن وآرسنال الفوز في الجولات الأربع السابقة، ورغم أنهما يتساويان في فارق الأهداف إلا أن بايرن يتصدر جدول الترتيب بفضل أنه سجل 3 أهداف أكثر من أرسنال.

هاري كين هداف بايرن ميونيخ

ويقود هجوم بايرن مهاجمه هاري كين الذي سجل 26 هدفا للنادي ومنتخب بلاده في 19 مباراة. وسجل قائد منتخب إنجلترا 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، متساويا مع إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، لاعب ريال مدريد. فيما يتصدر فيكتو أوسيمين، لاعب غلطة سراي، ترتيب الهدافين بـ6 أهداف.

وكان بايرن فاز على باريس سان جيرمان 2-1 في الجولة الماضية.

آرسنال هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في مرحلة الدوري، بينما تلقت شباك بايرن 3 أهداف.

وحقق بايرن الفوز في 16 من أصل 17 مباراة هذا الموسم، وكان تعثره الوحيد عندما تعادل مع يونيون برلين 2-2 مطلع هذا الشهر.

في المقابل، لم يخسر آرسنال في 15 مباراة متتالية، كما أنه فاز في 15 من أصل 18 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.